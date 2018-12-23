Эрдоган обвинил Нетаньяху в "государственном терроре"

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Президент Турции подчеркнул, что предпринимает шаги для помощи угнетенным, а Нетаньяху "сеет зло"

Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху в "государственном терроре". Об этом он заявил на митинге в Стамбуле, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, Нетаньяху "сеет зло".

"Как президент Турции, я предпринимаю все шаги для помощи угнетенным, а глава израильского правительства сеет зло, занимаясь государственным террором", - заявил турецкий лидер.

Он подчеркнул, что Израиль не может выступать с обвинениями против других, пока сам не ответит за "преступления против человечности, массовые убийства и разрушения".

Стоит отметить, что ранее израильский премьер-министр в своем аккаунте в Twitter назвал Эрдогана оккупантом Северного Кипра и отметил, что его армия "убивает женщин и детей в курдских деревнях, внутри и за пределами Турции". Нетаньяху подчеркнул, что турецкий лидер не должен "проповедовать" Израилю.

Напомним, в конце июля Эрдоган заявил, что принятие закона о национальном еврейском государстве показывает, что Израиль является самой "сионистской, фашистской и расистской" страной в мире. В свою очередь, Нетаньяху в ответ обвинил турецкого президента в геноциде сирийцев и курдов.

Как писало РБК-Украина ранее, в мае Израиль и Турция взаимно выслали дипломатов: так, в ответ на выдворение посла Израиля из Анкары в МИД Израиля попросили уехать турецкого консула.

Добавим, в 2015 году сообщалось, что агентство национальной безопасности США продолжает следить за рядом высокопоставленных лиц в правительстве Израиля и Турции, в частности, за президентом Турции Эрдоганом и премьер-министром Израиля Нетаньяху.