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Інтерв'ю

Ердоган назвав число ліквідованих у сирійському Афріні курдів

НовиниПолітика    25.03.2018 - 18:59
Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (kremlin.ru)
Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (kremlin.ru)

Туреччина ліквідувала понад 3,7 тис. бійців курдських формувань в Афріні

З початку операції "Оливкова гілка" в сирійському Афріні турецька армія ліквідувала понад 3,7 тис. бійців курдських формувань. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, передає Anadolu.

За словами Ердогана, з початку операції "Оливкова гілка" в Афріні нейтралізовано 3 747 терористів. Він також оголосив початок операції в іракському районі Синджар.

"Я заявляв про готовність увійти до Синджару, і ось операції в цьому районі вже почалися. Туреччина веде боротьбу з терористами як всередині своїх кордонів, так і в суміжних державах. Ми не прагнемо до окупації чужих земель. Для нас головне - усунути загрозу тероризму. В історії турецької державності ніколи не було фактів окупації та захоплення чужих земель, чого не скажеш про країни Заходу", - зазначив Ердоган.

Нагадаємо, раніше Генштаб Збройних сил Туреччини заявив, що Афрін повністю звільнено від терористів. Також повідомлялося, що турецькі сапери розміновують місцевість в даному сирійському регіоні.

 

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Теги публікації: Турция, курды, Реджеп Тайіп Ердоган, Сирія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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