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После разговора с Путиным. Эрдоган придумал схему с российским зерном

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Анкара, Четверг 05 января 2023 15:04
После разговора с Путиным. Эрдоган придумал схему с российским зерном Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после разговора с диктатором Владимиром Путиным придумал схему с российским зерном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

Он заявил, что Турция готова перерабатывать российское зерно в муку для якобы поставок африканских стран.

"Сегодня снова Россия заявила, что готова давать зерно бедным африканским странам. Мы будем пытаться отправить это зерно в эти слаборазвитые африканские страны, беря это зерно и перемалывая его на муку на наших фабриках", - сказал Эрдоган.

Также президент Турции отметил, что сегодня он проведет телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Напомним, сегодня Эрдоган позвонил российскому главе Владимиру Путину. В ходе разговора они обсудили Украину, Сирию и двусторонние отношения.

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Турция Российская Федерация Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин
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