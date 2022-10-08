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В Турции заявили о планах Путина заключить "большое соглашение" с Западом

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Анкара, Суббота 08 октября 2022 11:56
В Турции заявили о планах Путина заключить "большое соглашение" с Западом Фото: в Турции заявили, что Путин хочет "новое соглашение" с Западом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин планирует заключить "новое большое соглашение" с Западом. Оно якобы будет частично касаться Украины.

Об этом заявил советник президента Турции Ибрагим Калин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Как мы считаем, Путин хочет иметь новую большую сделку, новое соглашение с Западом. Оно частично касается и Украины, несомненно", - заявил он.

Калин отметил, что соглашение якобы будет носить глобальный характер и направлено на урегулирование вопросов между Россией и Западом. По его словам, соглашение должно заменить заключенные в конце "холодной войны" договоренности, поскольку те уже не соответствуют реальности.

При этом советник турецкого президента считает, что переговоры между Украиной и Россией могут возобновиться в будущем, несмотря на то, что Владимир Зеленский утвердил официальный отказ от переговоров с Владимиром Путиным.

"Вопрос в том, когда именно мы к этому вернемся и сколько вреда будет к тому времени причинен?" - заявил Калин.

Напомним, после объявления Путиным аннексии оккупированных территорий Украины президент Владимир Зеленский поставил точку в переговорах с Россией.

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