Эрдоган анонсировал звонок Путину: обсудят мир в Украине и зерновой коридор

Во время выступления на G20 турецкий лидер отметил, что на этой неделе его гостем был президент Украины Владимир Зеленский.

"В ходе наших двухсторонних встреч мы подробно обсудили российско-украинскую войну и настояли на том, что мы можем сделать и как достичь мира", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что уже завтра, 24 ноября, у него состоится телефонный разговор с Путиным. В ходе переговоров лидеры обсудят пути к миру в Украине, включая возобновление зернового коридора.

"Наши усилия по зерновому коридору направлены на открытие пути к миру. Завтра на переговорах я вновь обращусь к господину Путину по этому вопросу. Считаю, будет очень хорошо, если нам удастся запустить этот процесс", - заявил президент Турции.

Он подчеркнул, что Анкара объявила полную мобилизацию усилий, и надеется добиться успеха в вопросе мира в Украине.