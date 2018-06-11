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Ердоган анонсував військову операцію в Іраку

НовиниПолітика    11.06.2018 - 15:32
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com)
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com)

Турецькі ВПС вже знищили 14 великих об'єктів терористів

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про те, що операція проти терористів в іраку районах Кандиль і Синджар почалася. Про це повідомляє турецьке інформагентство "Анадолу".

За словами президента, 20 літаків ВПС Туреччини знищили 14 великих об'єктів терористів PKK.

"Це тільки початок, і операція буде продовжена. ЗС Туреччини очистять від терористів іракський Кандиль точно так само, як зробили це в сирійських районах Афрін, Джераблус, Ель-Баб і Аазаз", - сказав Ердоган.

Турецький лідер підкреслив, що всі терористи рано чи пізно відповідатимуть за свої злочини.

Глава держави нагадав, що тільки в сирійському Африне в рамках операції "Оливкова гілка" нейтралізовано понад 4,5 тис. терористів.

Нагадаємо, в кінці січня 2018 року Туреччина почала військову операцію в Сирії "Оливкова гілка", спрямовану на зачистку збройних формувань курдів. Турецькі власті вважають, що ці формування пов'язані з "Робочою партією Курдистану", визнаної в Туреччині як терористична організація.

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Теги публікації: Турция, Ірак, военная операция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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