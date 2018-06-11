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Эрдоган анонсировал военную операцию в Ираке

НовостиПолитика    11.06.2018 - 15:32
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com)
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com)

Турецкие ВВС уже уничтожили 14 крупных объектов террористов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что операция против террористов в иракских районах Кандиль и Синджар началась. Об этом сообщает турецкое информагентство "Анадолу".

По словам президента, 20 самолетов ВВС Турции уничтожили 14 крупных объектов террористов PKK.

"Это только начало, и операция будет продолжена. ВС Турции очистят от террористов иракский Кандиль точно так же, как сделали это в сирийских районах Африн, Джераблус, Эль-Баб и Аазаз", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что все террористы рано или поздно ответят за свои преступления.

Глава государства напомнил, что только в сирийском Африне в рамках операции "Оливковая ветвь" нейтрализовано свыше 4,5 тыс. террористов.

Напомним, в конце января 2018 года Турция начала в Сирии военную операцию "Оливковая ветвь", направленную на зачистку вооруженных формирований курдов. Турецкие власти полагают, что эти формирования связаны с "Рабочей партией Курдистана", признанной в Турции как террористическая организация.

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Теги публикации: Турция, Ирак, военная операция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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