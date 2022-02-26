Росія намагається завести переговір у глухий кут, - Подоляк
Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував заяву Росії про те, що українська сторона нібито відмовилася від переговорів. Подоляк назвав цю позицію РФ частиною їхньої тактики.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Подоляка.
"Будь-яка війна неминуче завершується переговорами. Україна почула переговорну позицію, окреслену в Москві. Вони знають наш погляд на переговорний формат і нашу позицію. Їх коментарі про те, що ми нібито відмовилися від переговорів - частина їх тактики", - повідомив Подоляк.
За словами радника керівника ОП, Росія намагається завести переговори в глухий кут ще до їх початку. Подоляк вважає, що переговори повинні ґрунтуватися на здоровому глузді і бути такими, щоб можна було створити чесне рішення в інтересах людей і національної державності України.
"Своїм опором українці довели, що загнати нас у глухий кут - нереалістична амбіція. Брехня росіян, що нібито у них був наказ зупинитися, спростовує реальність", - додав Подоляк.
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