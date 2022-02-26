Росія намагається завести переговір у глухий кут, - Подоляк

Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував заяву Росії про те, що українська сторона нібито відмовилася від переговорів. Подоляк назвав цю позицію РФ частиною їхньої тактики.

"Будь-яка війна неминуче завершується переговорами. Україна почула переговорну позицію, окреслену в Москві. Вони знають наш погляд на переговорний формат і нашу позицію. Їх коментарі про те, що ми нібито відмовилися від переговорів - частина їх тактики", - повідомив Подоляк.

За словами радника керівника ОП, Росія намагається завести переговори в глухий кут ще до їх початку. Подоляк вважає, що переговори повинні ґрунтуватися на здоровому глузді і бути такими, щоб можна було створити чесне рішення в інтересах людей і національної державності України.

"Своїм опором українці довели, що загнати нас у глухий кут - нереалістична амбіція. Брехня росіян, що нібито у них був наказ зупинитися, спростовує реальність", - додав Подоляк.