Епіфаній заявив про "гібридне визнання" ПЦУ у світі

Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Епіфаній розповів, які церкви наступними визнають ПЦУ

На сьогодні спостерігається так зване "гібридне визнання" Православної церкви України (ПЦУ) з боку інших помісних церков. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю предстоятеля ПЦУ Епіфанія BBC News Україна.

За його словами, на сьогодні ПЦУ отримує багато позитивних меседжів з інших помісних православних церков.

"Ми поки що спостерігаємо певне "гібридне визнання". Іноді немає чіткої позиції того чи іншого предстоятеля помісної церкви, але її архієреї мають позитивні думки з цього питання і навіть приїжджають і служать з нами", - зазначив Епіфаній.

Він також підкреслив, що найближчим часом очікується офіційне визнання з боку кількох помісних церков.

"Нещодавно архиєрей церкви Чеських земель і Словаччини брав участь у співслужінні з нами в Києві. Також з нашою делегацією на чолі з архієпископом Євстратієм співслужив архієрей з Кіпрської православної церкви. Також болгарський архієрей, перебуваючи на канонічній території Елладської православної церкви, очолював богослужіння, на якому поминалось ім'я предстоятеля ПЦУ. Поступово відбувається таке гібридна визнання, але це початок остаточного визнання з боку тих церков, які зараз певною мірою коливаються", - додав Епіфаній.

Нагадаємо, в листопаді патріархат Олександрійський і всієї Африки офіційно визнав Православну церкву України.

Крім того, в жовтні після офіційного визнання Елладська православна церква почала євхаристійне спілкування з ПЦУ.