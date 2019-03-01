Епіфаній розповів про перспективи ПЦУ у разі зміни президента

Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Предстоятель ПЦУ впевнений, що майбутнє церкви не залежить від президента

Майбутнє Православної церкви України (ПЦУ) не залежить від того, хто переможе на президентських виборах 2019. Про це заявив предстоятель ПЦУ Епіфаній, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю BBC-Україна.

Зокрема, він зазначив, що перспективи ПЦУ не залежать від того, хто буде президентом.

"Тому що ми завжди спиралися на підтримку українського народу. Ось був (Віктор, - ред.) Янукович, і що? Церква спиралася на підтримку українського народу, і що президент міг змінити? Ви маєте на увазі, що прийде якийсь проросійський кандидат? Хоча це вже нереально в сучасних умовах", - сказав Епіфаній.

Він також прокоментував твердження, що світове православ'я коливається з визнанням ПЦУ в очікуванні, чим закінчаться президентські вибори в Україні.

"Цю думку нав'язує Москва. Але вони не розуміють, що процеси, які відбулися, не прив'язані виключно до тих подій, які зараз відбуваються в Україні і пов'язані з виборами. Незалежно від того, хто після виборів прийде до влади, українська церква є, була і буде", - додав Епіфаній.

Нагадаємо, раніше Епіфаній пояснив, чому затягується визнання ПЦУ. За його словами, визнання затягується через протидію Російської православної церкви.

Відзначимо, в лютому Румунська церква назвала умови визнання ПЦУ.