Румунська церква назвала умови визнання ПЦУ

Фото: предстоятель Румунської церкви патріарх Даниїл (wikipedia.org)

Румунська церква виступає за створення румунського вікаріату в складі ПЦУ

Румунська православна церква може визнати Православну церкву України (ПЦУ), якщо українська влада забезпечить права і свободи румунських громад. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Румунської патріархії.

Повідомляється, що синод Румунської церкви на майбутній сесії для рішення щодо ПЦУ розгляне питання 127 румунських православних парафій, які знаходяться переважно в Північній Буковині і перебувають в УПЦ Московського патріархату. Також церква наполягає на необхідності консультацій з румунськими православними в Україні, які зацікавлені у збереженні етнічної та мовної ідентичності.

"У цьому сенсі необхідно отримати письмові запевнення від церковних і державних органів України в тому, що етнічна і мовна ідентичність румунів буде поважатися, і що ці віруючі будуть мати можливість об'єднатися в румунський православний вікаріат і можливість розвивати духовні відносини з Румунським патріархатом", - йдеться в повідомленні

Уточнюється, що мається на увазі можливість отримувати релігійні книги румунською мовою. У цьому зв'язку зазначається, що український православний вікаріат діє в Румунії з 1990 року. Крім того, Румунський патріархат попросить Константинополь прояснити проблему неканонічних ієрархів, які належали до колишнього "Київського патріархату".

У той же час Румунська церква відзначила, що автокефалія ПЦУ не вирішила церковні проблеми в Україні. Зокрема, ПЦУ була прийнята в основному тими, хто не був у спілкуванні з Московським патріархатом.

"Проблема церковної єдності України в даний час не повністю вирішена, в тому числі й тому, що в Україні є російське населення, що має пряме відношення до Московського патріархату", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України ініціювала зустріч з предстоятелем УПЦ Московського патріархату Онуфрієм.

Також раніше стало відомо, що до ПЦУ перейшли вже 320 парафій Московського патріархату.