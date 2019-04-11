Епіфаній розповів, що буде з томосом після виборів

Фото: томос про автокефалію ПЦУ (РБК-Україна)

Зміна влади не призведе до відкликання томосу

Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що після виборів в Україні не існує жодних ризиків для відкликання томоса про автокефалію. Про це повідомляє "Укрінформ".

Епіфаній наголосив, що до втрати томосу не може привести навіть зміна державного курсу України.

"Я не бачу ризику втрати томоса, бо ми вже є Українською помісною православною церквою. Зараз ми спостерігаємо з боку РПЦУ заяви, що спонукають вірних до прийняття певних рішень під час виборів. Чиниться моральний тиск. Мовляв, бачите, зміниться влада і тоді можуть відкликати томос", - сказав Епіфаній.

Але, він запевнив, що РПЦУ не може впливати на такі рішення - це залежить від рішення Вселенського Патріарха, який не збирається відкликати томос.

"Рішення прийнято раз і назавжди. Воно незворотне. Томос буде навіки", - наголосив Епіфаній.

Раніше на сайті ПЦУ з'явилася заява, у якій йшлося, що для відкликання томосу про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ) немає жодних підстав, як би цього не прагнули у Кремлі і не ретранслював такі думки Московський патріархат в Україні.

РБК-Україна писало, що 4 квітня Українська православна церква (УПЦ) Московського патріархату звернулась до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням відкликати томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ).