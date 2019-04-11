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Епифаний рассказал, что будет с томосом после выборов

Новости » Выборы 2019    11.04.2019 - 18:51
Епифаний рассказал, что будет с томосом после выборов
Фото: томос об автокефалии ПЦУ (РБК-Украина)

Смена власти не приведет к отзыву томоса

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что после выборов в Украине нет никаких рисков для отзыва томоса об автокефалии. Об этом сообщает "Укринформ".

Епифаний отметил, что к потери томоса не может привести даже смена государственного курса Украины.

"Я не вижу риска потери томоса, потому что мы уже являемся Украинской поместной православной церковью. Сейчас мы наблюдаем со стороны РПЦУ заявления, которые побуждают верующих к принятию определенных решений во время выборов. Оказывается моральное давление. Мол, видите, сменится власть и тогда могут отозвать томос", - сказал Епифаний.

Но, он заверил, что РПЦУ не может влиять на такие решения - это зависит от решения Вселенского Патриарха, который не собирается отзывать томос.

"Решение принято раз и навсегда. Оно необратимо. Томос будет навеки", - подчеркнул Епифаний.

Ранее на сайте ПЦУ появилось заявление, в котором говорилось, что для отзыва томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) нет никаких оснований, как бы этого не хотели в Кремле и не ретранслировал такие мысли Московский патриархат в Украине.

РБК-Украина писало, что 4 апреля Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата обратилась к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой отозвать томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

 

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