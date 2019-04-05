У ПЦУ відреагували на заклик відкликати томос

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В ПЦУ наголошують, що для цього немає жодних підстав

Для відкликання томосу про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ) немає жодних підстав, як би цього не прагнули у Кремлі і не ретранслював такі думки Московський патріархат в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті ПЦУ.

У заяві наголошується, що Московський патріархат в Україні не є помісною церквою, а є частиною Російської Православної церкви, а надання ж томосу про автокефалію – це пряме і цілком канонічне право Вселенського Патріархату.

"Те, що сприйняття (рецепції) рішення надати Православній церкві України Патріарший та Синодальний Томос про автокефалію в повній мірі ще не відбулося, аж ніяк не означає, що цього не станеться взагалі. Говорити про принципову неможливість визнання Помісної Української Православної Церкви з боку інших Православних Церков немає ніяких підстав. А очікувати цілковитої рецепції лише через 3 місяці після проголошення Томосу дещо недоречно. Тим більше робити це представникам Російської Православної церкви, яка сама очікувала на своє визнання 141 рік (1692 місяці!)", - наголошується в заяві.

Також зазначається, що намагання називати історичну та канонічну аргументацію рішень Константинопольської Матері-Церкви "безпідставною, штучною, надуманою та такою, що суперечить Церковним канонам" є необґрунтованим, адже окрім порожніх епітетів ніяких аргументів для цього авторами звернення не наводиться.

Нагадаємо, що вчора 4 квітня Українська православна церква (УПЦ) Московського патріархату звернулась до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням відкликати томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ).

"Вважаємо, що Константинопольський патріархат і особисто патріарх Варфоломій має визнати свою помилку і працювати над її виправленням. Способом виправлення цієї помилки могло би стати відкликання томосу, заклик до розкольників про покаяння в гріху розколу і скликання Всеправославного зборів для соборного вирішення українського церковного питання", - йдеться в заяві УПЦ МП.