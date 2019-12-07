У Криму викрали майно з собору ПЦУ

Фото: кафедральний собор святих рівноапостольних Володимира та Ольги (wikimapia. org)

Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент звернувся із заявою в поліцію

У аннексированном Криму викрали майно з сімферопольського кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як повідомив архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент, він написав відповідну заяву в поліцію 7 грудня.

"Сьогодні я прийшов до церкви в 7 ранку, для проведення літургії, як звичайно в суботу. Коли я піднявся на другий поверх, звернув увагу на те, що в коридор виставили дві колонки, які ми використовували для проведення служб, вони звичайно знаходилися в одній з кімнат на другому поверсі. Потім до мене підійшла служниця церкви і повідомила, що в якийсь із днів з 2 по 7 грудня, з храму викрали підсилювач, який ми раніше використовували", - сказав він.

При цьому, за словами Климента, у поліції повідомили, що майно не належить йому і що він знаходиться тут незаконно, хоча заяву прийняли. Також архієпископ зауважив, що на даний момент собор залишається відкритим для грабіжників.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що предстоятель Православної церкви митрополит Епіфаній попросив президента України Володимира Зеленського посприяти у вирішенні питань незаконних судових рішень щодо храмів в окупованому Криму та на Донбасі. За його словами, в Криму та на Донбасі відбуваються переслідування віруючих.

Також повідомлялося, що в аннексированном Криму "суд" прийняв рішення про знесення храму ПЦУ в Євпаторії. Адвокати заявили, що подадуть апеляцію на дане рішення.