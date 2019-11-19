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У Зеленського відреагували на рішення "суду" в Криму знести храм ПЦУ

Новини » Політика     19.11.2019 - 23:46
У Зеленського відреагували на рішення "суду" в Криму знести храм ПЦУ
Фото: храм ПЦУ в Євпаторії (facebook.com Ярослав Гонтар)

Представництво президента засудило це рішення

Представництво президента України в АР Крим засудило рішення "Євпаторійського міського суду" знести храм Хрестовоздвиженської церкви (УПЦ) у окупованій Євпаторії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку представництва.

Зазначається, що "суд" зобов'язав "у солідарному порядку" релігійну громаду і Управління Кримської Єпархії Української православної церкви знести храм.

"Представництво президента України в АР Крим рішуче засуджує таке "рішення" підконтрольного окупаційній владі суду, в якому вбачаються підстави для чергових переслідувань мешканців Криму за релігійною ознакою",- йдеться в повідомленні.

Крім того, неприпустимим назвали порушення свободи діяльності релігійних організацій на тимчасово окупованій території України в Криму.

"Вимагаємо від окупаційної влади припинити порушення прав релігійних громад та переслідування Православна Церква України на півострові", - йдеться в заяві.

РБК-Україна писало, що дане рішення "суду" може бути оскаржене протягом місяця.

Раніше РБК-Україна писало, що предстоятель Православної Церкви митрополит Епіфаній заявив, що російська влада намагається знести храм в Євпаторії.

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