УПЦ КП заперечує свою юридичну ліквідацію

Фото: Філарет (РБК-Україна)

Єпіфаній оголосив про юридичну ліквідацію УПЦ Київського патріархату

Українська православна церква Київського патріархату заявила, що не є юридично ліквідованою. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву церкви.

У заяві юридичного відділу УПЦ КП зазначено, що "предстоятель іншої церкви - ПЦУ, відокремленої від УПЦ КП" з допомогою держслужбовців Мінкульту вніс зміни до Єдиного держреєстру юридичних осіб, що, на думку, Київської патріархії, є незаконним.

"Заявляємо, що ніякого відношення до внесення зазначеної інформації в Єдиний державний реєстр юридичних осіб релігійна організація "Київська Патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату" не має. Ні нею, ні її засновником - Помісним Собором, рішення про припинення (реєстрації) не приймалося", - йдеться в заяві.

Зазначимо, вчора на соборі Православної церкви України в Києві предстоятель Епіфаній оголосив про юридичну ліквідацію УПЦ Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви.

Нагадаємо, офіційну установа Православної церкви України відбулася 15 грудня 2018 року в ході Об'єднавчого собору з участю ієрархів УПЦ Київського патріархату, УАПЦ і двох ієрархів УПЦ Московського патріархату.