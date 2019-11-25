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Вселенський Патріарх провів молебень за жертвами Голодомору

Новини » Суспільство     25.11.2019 - 00:40
Вселенський Патріарх провів молебень за жертвами Голодомору
Фото: молебень у Стамбулі (ukrinform)

Панахида пройшла у Стамбулі

Вселенський Патріарх Варфоломій у Стамбулі взяв участь у служінні божественої літургії та панахиду за жертвами Голодомору 1932-33 років в Україні. Про це передає РБУК-Україна із посиланням на "Укріфнорм".

Патріарх Варфоломій зазначив, що так Вселенський Патріархат вшановував 86-ті роковини Голодомору і пам’ять жертв геноциду сталінського режиму проти українського народу.

"Незліченна кількість українських мирних жителів: дітей, чоловіків і жінок - потерпали від голоду і боролися за свою національну ідентичність, мову та культуру", - сказав Вселенський Патріарх під час промови.

На завершення він побажав українського народові благодаті та милості Божої.

Нагадаємо, за вагомий внесок у вшанування пам'яті жертв Голодомору президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами трьох іноземок.

В Україні 23 листопада вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років - акт геноциду українського народу, організований керівництвом комуністичної партії і урядом СРСР шляхом створення штучного масового голоду. Вбивство голодом відбувалося в Україні й на Кубані.

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