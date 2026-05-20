"Эпическая ярость" отметилась бешеными потерями авиации США: сколько самолетов сбил Иран

Согласно отчету исследовательской службы Конгресса США (CRS), именно авиация взяла на себя главный удар с самого начала операции, которая стартовала 28 февраля.

Вот какую технику и авиацию потеряли или повредили Штаты:

пять истребителей, среди которых четыре F-15E Strike Eagle и один сверхсовременный F-35A Lightning II;

легендарный штурмовик A-10 Thunderbolt II;

семь самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker;

самолет дальнего обнаружения E-3 Sentry.

Больше всего досталось дронам. США потеряли 24 единицы очень дорогих ударно-разведывательных MQ-9 Reaper. Также иранское небо "поглотил" один стратегический разведывательный дрон MQ-4C Triton.

Однако враг - не единственная причина потерь. Часть самолетов разбилась из-за фатальных неполадок систем и ПВО. Три истребителя F-15E были уничтожены дружественным огнем над территорией Кувейта. Еще один самолет-заправщик разбился в Ираке из-за технических неполадок и хаоса в воздухе.

Во сколько обошлась операция в Иране

Согласно отчету, сейчас цифра достигла 29 миллиардов долларов. Большинство этих денег пойдет на латание дыр в бюджете ВВС.

Авторы отчета CRS предупреждают о последствиях. Некоторые платформы существуют в ограниченном количестве, а каждый потерянный F-35 - это удар по стратегическому превосходству США.