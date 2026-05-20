Сенат США впервые поддержал ограничение военных полномочий Трампа в отношении Ирана

04:12 20.05.2026 Ср
2 мин
Сможет ли Конгресс заблокировать Трампу возобновить боевые действия?
aimg Екатерина Коваль
Сенат США впервые поддержал ограничение военных полномочий Трампа в отношении Ирана Фото: ранее Сенат семь раз отклонял эти инициативы (Getty Images)
Сенат США проголосовал 50 на 47 за продвижение меры, которая потребует одобрения Конгресса для любых будущих военных действий против Ирана. Четверо республиканцев поддержали демократов, среди них Билл Кэссиди, который впервые проголосовал против партийной линии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Что произошло

Мера продвинулась вперед несмотря на то, что ранее Сенат семь раз отклонял аналогичные инициативы. "За" проголосовали республиканцы Рэнд Пол, Сьюзен Коллинз, Лиза Мурковски и Билл Кэссиди. Демократ Джон Феттерман, зато присоединился к республиканцам и проголосовал "против".

Станет ли это законом

Окончательное принятие меры маловероятно - во время голосования несколько республиканских сенаторов отсутствовали из-за предвыборных кампаний в своих штатах.

Лидер республиканского большинства Джон Тун отметил, что большинство его членов не настаивают на голосовании по военным полномочиям.

Лидер меньшинства Чак Шумер в апреле объявил, что демократы еженедельно будут выносить на голосование вопрос военных полномочий - до тех пор, пока Сенат заседает.

Сенат - верхняя палата Конгресса США, состоящая из 100 сенаторов - по двое от каждого из 50 штатов. Именно Сенат имеет полномочия одобрять или ограничивать военные действия президента.

Давление на Иран усиливается с нескольких сторон. США наложили санкции на танкеры и валютную биржу Ирана в рамках кампании "Экономическая ярость" - пытаясь заставить Тегеран вернуться к переговорам.

В Израиле тем временем опасаются, что Трамп может заключить с Тегераном компромиссное соглашение без решения ключевых вопросов безопасности. В то же время Вашингтон допускает частичное смягчение нефтяных санкций против Ирана на время переговоров - если это поможет продвинуть диалог по ядерной программе.

