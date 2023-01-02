ЕП запускает процедуру снятия иммунитета с двух евродепутатов после катаргейта

Как отмечено в заявлении, которое объявила президент Европарламента Роберта Мецола, первые процедурные шаги уже сделаны и запрос о снятии иммунитета будет объявлен на пленарном заседании при первой же возможности, вероятнее всего 16 января. Впоследствии запрос будет передан в Комитет по правовым вопросам (JURI) для предложения по принятию решения.

"С самого первого момента Европейский парламент сделал все, что в его силах, чтобы помочь в расследовании. Ответственные лица смогут убедиться, что этот парламент - на стороне закона. Коррупция не может быть оправдана, и мы сделаем все, чтобы с ней бороться", - сказала президент.

Мецола также пообещала изложить в ближайшие недели свои намерения по реформам в самом парламенте, включая пересмотр действующих правил и совершенствование внутренних систем.

Как предусмотрено в Регламенте Европарламента, запросы о снятии иммунитета объявляются президентом на пленарном заседании. Далее следует целый ряд организационных действий, которым президент Мецола попросила все службы и комитеты ЕП придать первоочередного значения, чтобы завершить всю процедуру в целом до 13 февраля 2023 года.