Чиновникам Катара хотят запретить посещать Европарламент

Европейский парламент рассмотрит запрет должностным лицам Катара посещать свои помещения в ответ на расследование по поводу взяток, которое стало самым большим скандалом в истории учреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardin .

"Не будет никакого иммунитета, никакого подметания вещей под ковер, не будет обычного бизнеса", - сказала глава Европейского парламента Роберта Мецолла.

Президент европарламента заявила, что высокопоставленные руководители ассамблеи обсудят возможный запрет для должностных лиц Катара. В ответ на расследование бельгийской полиции, приведшее к обвинению четырех человек в отмывании денег и коррупции, будет реализован пакет "широкомасштабных реформ".

На вопрос, запретит ли она представителям Катара или другим чиновникам, причастным к скандалу, входить в парламент, Мецола ответила, что это один из вопросов, который она собирается немедленно поставить на конференцию президентов.

Катар в свою очередь отрицает какие-либо правонарушения в связи с расследованием, в ходе которого полиция изъяла почти 1,5 миллиона евро наличными.

Депутаты Европарламента сообщали о том, как им предлагали бесплатные поездки и билеты на Чемпионат мира по футболу, чтобы посетить страну Персидского залива, пытавшуюся нейтрализовать критику по отношению к трудовым мигрантам. Мецола сказала, что ее также приглашали на Чемпионат мира, но она отказалась, потому что ее "беспокоит эта страна".

Запрет чиновникам посещать помещения Европейского парламента является редким шагом, хотя представители российских компаний, многие из которых имеют связи с Кремлем, не допускают к зданиям ассамблеи в Брюсселе и Страсбурге с июня из-за войны против Украины.