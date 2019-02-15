ЄП підтримуватиме реформи в Україні і до, і після виборів

За словами Хармс, вільні і справедливі вибори відкривають кращу перспективу

Европейский парламент будет поддерживать и помогать Украине в процессе реализации Соглашения об Ассоциации с ЕС и внедрения реформ как до выборов президента Украины, так и после. Об этом сообщила депутат Европейского парламента Ребекка Хармс во время круглого стола, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что Украина подписала Соглашение и теперь должна его придерживаться.

"Я рада вас приветствовать и предлагаю помощь в тяжелом процессе (внедрения реформ и реализации Соглашения об Ассоциации с ЕС, - ред.) до и после президентских выборов, и до и после следующих выборов парламента. Госпожа Мэри О'Хейган и я недавно принимали участие в предвыборной миссии в ЕП. Мы считаем, что свободные и справедливые выборы открывают лучшую перспективу", - сообщила Хармс.

Напомним, глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Украина должна объединить усилия для имплементации Соглашения об Ассоциации с ЕС для выхода на единый рынок Европейского союза.

Мингарелли Также призвал Верховную раду улучшить координацию с Кабмином по евроинтеграционным законам.

Также он заявил, что представительство Европейского союза в Украине внедрит новый проект по оказанию помощи секретариата Верховной рады.