ЄП не буде голосувати за угоду по Brexit без схвалення британського парламенту

Європейський парламент (ЄП) не буде проводити голосування за угодою про вихід Великобританії зі складу Європейського союзу (Brexit) без схвалення британського парламенту. Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

Як повідомили в ЕП, для проведення голосування необхідно отримати затверджені документи від Єврокомісії і Вестмінстера.

"Відповідно до нашої резолюцією, Європарламент не буде проводити ніякого голосування, поки парламент Великобританії не схвалить угоду з ЄС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 17 жовтня, Великобританія та ЄС погодили нову угоду щодо Brexit. Британський парламент 19 жовтня проведе екстрене засідання, де буде проходити голосування за нову угоду. Щоб затвердити угоду парламенту необхідно набрати 320 голосів з 650.

Три політичні сили британського парламенту вже виступили із заявою, що не будуть підтримувати операцію з Brexit під час голосування в парламенті 19 жовтня. Зокрема, про це заявили представники Лейбористської партії, яка є головною опозицією в британському парламенті, маючи 257 місць. Також проти виступили в Шотландської національної партії і Демократичної юніоністської партії (ДЮП) Північної Ірландії.