В Энгельсе и Саратове прогремели взрывы после атаки дронов, зафиксированы пожары

Удары по Энгельсу

Об угрозе атаки беспилотников после полуночи сообщали местные паблики, информацию в своем Telegram подтвердил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин - он сообщал об угрозе для всего региона.

Вскоре в telegram-каналах начали появлятся кадры атаки дронов и их последствий. Очевидцы, комментируя происходящее, обращали внимание на два очага огня.

Примечательно, что параллельно с оповещением об угрозе дронов мониторы сообщали о якобы взлете бомбардировщика Ту-160.

Атака на Саратов

Также стало известно об атаке дронов в Саратове - появились кадры со столбами дыма якобы над НПЗ.

"Взрывы над городом начались около 02:00 ночи и продолжаются до сих пор. Всего было слышно около 8-10 громких звуков в южной части, от которых сработали сигнализации у машин", - написал один из пабликов.

Местные сообщили, что видели две вспышки над рекой Волгой.

"По словам очевидцев, сбито уже несколько вражеских дронов. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Над городами воет сирена воздушной опасности", - добавили в одном из Telegram-каналов.

Еще известно, что в аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за атаки.