Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Энгельсе и Саратове прогремели взрывы после атаки дронов, зафиксированы пожары

Иллюстративное фото: работники российской МЧС (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Энгельсе и Саратове в ночь на 22 февраля прогремели взрывы после атаки неизвестных дронов. На кадрах очевидцы комментруют пожары.

Удары по Энгельсу

Об угрозе атаки беспилотников после полуночи сообщали местные паблики, информацию в своем Telegram подтвердил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин - он сообщал об угрозе для всего региона.

Вскоре в telegram-каналах начали появлятся кадры атаки дронов и их последствий. Очевидцы, комментируя происходящее, обращали внимание на два очага огня.

Примечательно, что параллельно с оповещением об угрозе дронов мониторы сообщали о якобы взлете бомбардировщика Ту-160.

Атака на Саратов

Также стало известно об атаке дронов в Саратове - появились кадры со столбами дыма якобы над НПЗ.

"Взрывы над городом начались около 02:00 ночи и продолжаются до сих пор. Всего было слышно около 8-10 громких звуков в южной части, от которых сработали сигнализации у машин", - написал один из пабликов.

Местные сообщили, что видели две вспышки над рекой Волгой.

"По словам очевидцев, сбито уже несколько вражеских дронов. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Над городами воет сирена воздушной опасности", - добавили в одном из Telegram-каналов.

Еще известно, что в аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за атаки.

 

Удары по Саратову и Энгельсу

Отметим, что дроны далеко не впервые атакуют Саратовскую область, Энгельс и Саратов в частности. К примеру, 8 января был осуществлен обстрел нефтебазы в Энгельсе - удар подвтердил Генштаб Украины.

Нефтебаза обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация врага.

Месяцем ранее, в ночь на 7 декабря Саратовскую область также атаковали беспилотники - тогда также сообщалось о возгорании на нефтебазе в Энгельсе.

Произошла атака беспилотников в Саратове и Энгельсе и в ноябре - тогда сообщалось о пожаре - на НПЗ.

Как известно, на военном аэродроме "Энгельс-2" базируется стратегическая авиация врага.

