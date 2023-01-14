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В YASNO показали фото последствий обстрела одной ТЭС

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Украина, Суббота 14 января 2023 20:06
В YASNO показали фото последствий обстрела одной ТЭС Фото: В YASNO показали фото последствий обстрела одной ТЭС (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 14 января, российские военные нанесли ракетный удар по территории Украины и повредили одну из тепловых электростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"Вы сами все видите и слышите. Есть попадание в генерационные и сетевые объекты… В настоящее время применены экстренные отключения", - говорится в сообщении.

Коваленко призвал украинцев дождаться новостей от соответствующих служб. Также он показал фото попадания в одну из ТЭС.

В YASNO показали фото последствий обстрела одной ТЭС

Напомним, что после ракетной атаки РФ по территории Украины 14 января дефицит электроэнергии в системе существенный. Сложная ситуация фиксируется в Харьковской и Львовской областях.

Ранее сообщалось, что сегодня, 14 января, в ходе российской атаки со стороны России было выпущено 38 ракет, украинскими силами ПВО было сбито 25 воздушных целей.

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