В YASNO показали фото последствий обстрела одной ТЭС
В субботу, 14 января, российские военные нанесли ракетный удар по территории Украины и повредили одну из тепловых электростанций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.
"Вы сами все видите и слышите. Есть попадание в генерационные и сетевые объекты… В настоящее время применены экстренные отключения", - говорится в сообщении.
Коваленко призвал украинцев дождаться новостей от соответствующих служб. Также он показал фото попадания в одну из ТЭС.
Напомним, что после ракетной атаки РФ по территории Украины 14 января дефицит электроэнергии в системе существенный. Сложная ситуация фиксируется в Харьковской и Львовской областях.
Ранее сообщалось, что сегодня, 14 января, в ходе российской атаки со стороны России было выпущено 38 ракет, украинскими силами ПВО было сбито 25 воздушных целей.
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