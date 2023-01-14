Фото: В YASNO показали фото последствий обстрела одной ТЭС (GettyImages)

В субботу, 14 января, российские военные нанесли ракетный удар по территории Украины и повредили одну из тепловых электростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"Вы сами все видите и слышите. Есть попадание в генерационные и сетевые объекты… В настоящее время применены экстренные отключения", - говорится в сообщении. Коваленко призвал украинцев дождаться новостей от соответствующих служб. Также он показал фото попадания в одну из ТЭС.