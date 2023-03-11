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Последствия ракетной атаки 9 марта: свет отключают в двух областях

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Украина, Суббота 11 марта 2023 09:59
Последствия ракетной атаки 9 марта: свет отключают в двух областях Фото: свет отключают в Харьковской и Житомирской областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине идет восстановление энергосистемы после массированной ракетной атаки 9 марта. Все еще действуют сетевые ограничения в Житомирской и Харьковской областях, где задействованы графики почасовых отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

По данным пресс-службы, в Харькове после аварийного ремонта частично возвращена в работу одна из тепловых электростанций, а также снова работает в сети один из объектов магистральных сетей НЭК "Укрэнерго". Критическая инфраструктура города полностью запитана, продолжается работа над возможностью полного восстановления электроснабжения города и области.

"В Житомирской области все еще сложная ситуация, часть потребителей остается без электроснабжения, действуют графики почасовых отключений", - говорится в сообщении.

Также действуют сетевые ограничения из-за последствий обстрелов в отдельных районах Днепропетровской и Николаевской областей.

В других регионах ограничение энергопотребления не применялось, лимиты не назначались, сообщили в прес-службе.

"Имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей. Действующие ограничения в регионах - сетевые и вызваны исключительно повреждением энергетической инфраструктуры из-за вражеских ракетных обстрелов 9 марта", - сообщили в "Укрэнерго".

По данным пресс-службы, потребление по сравнению с минувшей субботой, 4 марта, снизилось благодаря потеплению.

Ранее в ДТЭК сообщили, что ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в Харькове могут занять около недели.

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Укрэнерго відключеня світла
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