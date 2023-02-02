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ЕС объявит о выделении еще 400 млн евро для Украины: на что направят средства

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Четверг 02 февраля 2023 11:59
ЕС объявит о выделении еще 400 млн евро для Украины: на что направят средства Фото: ЕС объявит о выделении еще 400 млн евро для Украины (flick.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Европейский союз объявит о выделении еще 400 млн евро для Украины. Средства пойдут на поддержку процесса ее реформ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам комиссара по бюджету Йоханнеса Хана, ЕС вскоре предложит продлить приостановку всех тарифов и мер торговой защиты в отношении украинского импорта, а также приостановить финансовые взносы Украины для участия в программах ЕС до тех пор, пока сохраняются финансовые проблемы в стране.

Напомним, мы писали, что сегодня в Киев приехала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Также вместе с ней прибыл и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Как пишет Reuters, в Киев прибыли более десятка чиновников Европейского Союза с обещаниями дополнительной военной, финансовой и политической помощи.

Также ранее сообщалось, что министры иностранных дел ЕС договорились выделить Украине дополнительную военную помощь в размере 500 млн евро.

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