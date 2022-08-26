Всі енергоблоки Запорізької АЕС залишаються відключеними від енергомережі, - "Енергоатом"

Станом на 9:00 26 серпня всі енергоблоки Запорізької АЕС відключені від енергомережі. Власні потреби станції в електроживленні наразі забезпечуються через відремонтовану лінію з енергосистеми України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЕК "Енергоатом".
"Лінія видачі потужності ЗАЕС в енергосистему України також відновлена, ведуться роботи з підготовки підключення двох енергоблоків ЗАЕС до мережі", - йдеться в повідомленні.
За даними "Енергоатому", зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає.
Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС повністю відключилася від енергомережі.
Через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС 25 серпня двічі відключалась остання лінія зв’язку станції з енергосистемою України. Згодом стало відомо, що АЕС відновила зв'язок з українською мережею.
Візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС запланований на наступний тиждень. Водночас радниця міністра енергетики Олена Зеркаль заявила, що окупанти вже створюють перешкоди для відвідування станції.
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