Все энергоблоки Запорожской АЭС остаются отключенными от энергосети, - "Энергоатом"

По состоянию на 9: 00 26 августа все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети. Собственные нужды станции в электропитании сейчас обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом".
"Линия выдачи мощности ЗАЭС в энергосистему Украины также восстановлена, ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети", - говорится в сообщении.
По данным "Энергоатома", замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.
Напомним, 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС полностью отключилась от энергосети.
Из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС 25 августа дважды отключалась последняя линия связи станции с энергосистемой Украины. Впоследствии стало известно, что АЭС восстановила связь с украинской сетью.
Визит миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС запланирован на следующую неделю. В то же время советник министра энергетики Елена Зеркаль заявила, что оккупанты уже создают препятствия для посещения станции.
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