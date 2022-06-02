ru ua
Чт, 02 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Енергоатомі відреагували на припущення про зупинку Запорізької АЕС

Новость на русском →
Україна, Четвер 02 червня 2022 19:14
В Енергоатомі відреагували на припущення про зупинку Запорізької АЕС Фото: Запорізька АЕС (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

В НАЕК "Енергоатом" спростовують розмови про можливе припинення роботи Запорізької АЕС. Там запевняють, що ніякого відключення не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАЕК "Енергоатом".

"Енергоатом офіційно заявляє, що на сьогодні існує лише один сценарій - це стабільна та надійна робота ЗАЕС в енергосистемі України. Її відключення неможливе ні з технічної, ні з безпекової, ні з економічної, ні з політичної точки зору. Тож хочемо офіційно заявити, що Запорізька АЕС працювала, працює і буде стабільно працювати в енергосистемі України. У нас є всі підстави впевнено про це заявляти", - йдеть в повідомленні.

У компанії також розповіли, що працівники атомної станції роблять все можливе і неможливе.

"Працюючи під шаленим тиском окупантів, ризикуючи своїм життям та здоров‘ям, переймаючись про те, чим нагодувати та як врятувати родину в Енергодарі, вони щодня забезпечують безпечну експлуатацію атомних енергоблоків станції. При цьому вони залишаються справжніми українськими патріотами і готові ризикувати власним життям заради забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і недопущення ядерного тероризму", - повідоили в в Енергоатомі.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що Україна розглядає сценарій, за яким у разі найменшої загрози втрати контролю над окупованою військами РФ Запорізькою атомною станцією її буде повністю відключено.

Раніше російські пропагандисти почали розповсюджувати інформацію про те, що Україна нібито виготовляла ядерну бомбу на Запорізькій АЕС. В СНБО спростували ці фейки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭС
NEWS
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
DAILY
Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні