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В Энергоатоме отреагировали на предположение об остановке Запорожской АЭС

Новина українською →
Украина, Четверг 02 июня 2022 19:14
В Энергоатоме отреагировали на предположение об остановке Запорожской АЭС Фото: Запорожская АЭС (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В НАЭК "Энергоатом" опровергают разговоры о возможном прекращении работы Запорожской АЭС. Там уверяют, что никакого отключения не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАЭК "Энергоатом".

"Энергоатом официально заявляет, что на сегодня существует только один сценарий - это стабильная и надежная работа ЗАЭС в энергосистеме Украины. Ее отключение невозможно ни с технической, ни по безопасности, ни с экономической, ни с политической точки зрения. Поэтому хотим официально заявить, что Запорожская АЭС работала, работает и будет стабильно работать в энергосистеме Украины. У нас есть все основания уверенно об этом заявлять", - говорится в сообщении.

В компании также рассказали, что работники атомной станции делают все возможное и невозможное.

"Работая под бешеным давлением оккупантов, рискуя своей жизнью и здоровьем, заботясь о том, чем накормить и как спасти семью в Энергодаре, они ежедневно обеспечивают безопасную эксплуатацию атомных энергоблоков станции. При этом они остаются настоящими украинскими патриотами и готовы рисковать собственной жизнью ради обеспечения ядерной и радиационной безопасности и недопущения ядерного терроризма", - сообщили в в Энергоатоме.

Напомним, в СМИ появилась информация, что Украина рассматривает сценарий, по которому в случае малейшей угрозы потери контроля над оккупированной войсками РФ Запорожской атомной станцией она будет полностью отключена.

Ранее российские пропагандисты начали распространять информацию о том, что Украина якобы изготавливала ядерную бомбу на Запорожской АЭС. В СНБО опровергли эти фейки.

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