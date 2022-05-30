Україна розвінчала фейки про створення ядерної бомби на Запорізькій АЕС

Російські пропагандисти почали розповсюджувати інформацію про те, що Україна нібито виготовляла ядерну бомбу на Запорізькій АЕС. В СНБО спростували ці фейки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.