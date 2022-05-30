Україна розвінчала фейки про створення ядерної бомби на Запорізькій АЕС
Російські пропагандисти почали розповсюджувати інформацію про те, що Україна нібито виготовляла ядерну бомбу на Запорізькій АЕС. В СНБО спростували ці фейки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що на Запорізькій АЕС зберігається 30 тонн плутонію та 40 тонн збагаченого урану. Російські пропагандисти вирішили підхопити цю новину та звинуватити Україну у створенні ядерної зброї.
При цьому, як підкреслюють у ЦПД, уран та плутоній на ЗАЕС є лише у вигляді палива, яке використовується на всіх атомних електростанціях.
Нагадаємо, раніше посол Росії у Британії Андрій Келін заявляв, що Росія не застосовуватиме тактичну ядерну зброю у війні проти України. Оскільки країна не може використати цей вид зброї у подібних конфліктах "відповідно до російської військової доктрини".
Також ми писали, що на саміті країн G7 у 2023 році обговорюватимуться шляхи позбавлення миру від ядерної зброї.
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