Україна може зупинити Запорізьку АЕС: в уряді назвали причину

Україна розглядає сценарій, за яким у разі найменшої загрози втрати контролю над окупованою військами РФ Запорізькою атомною станцією її буде повністю відключено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергореформу .

Радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко розповів, що є загроза втрати контролю над Запорізькою АЕС.

"Ми постійно моніторимо ситуацію із ЗАЕС разом із ДІЯРУ, і є чітке розуміння того, що вона вже в яскраво-червоній зоні. Але доки диспетчерські команди виконуються і станція тримає режим, ми не зупиняємо. Але сценарій, за яким станція може вийти з під контролю повністю і ми її зупинимо, також розглядається", - зазначив Бойко.

Він додав, що у межах підготовки до сталого проходження опалювального сезону розглядають сценарій із повним зупиненням ЗАЕС.

За його словами, до такого рішення призведуть "найменші рухи у бік втрати контролю за станцією".

Водночас він сказав, що енергосистема України готова та здатна впоратися з наслідками такого рішення.