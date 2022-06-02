ru ua
Чт, 02 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна може зупинити Запорізьку АЕС: в уряді назвали причину

Новость на русском →
Україна, Четвер 02 червня 2022 16:43
Україна може зупинити Запорізьку АЕС: в уряді назвали причину Фото: Запорізька АЕС (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Україна розглядає сценарій, за яким у разі найменшої загрози втрати контролю над окупованою військами РФ Запорізькою атомною станцією її буде повністю відключено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергореформу.

Радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко розповів, що є загроза втрати контролю над Запорізькою АЕС.

"Ми постійно моніторимо ситуацію із ЗАЕС разом із ДІЯРУ, і є чітке розуміння того, що вона вже в яскраво-червоній зоні. Але доки диспетчерські команди виконуються і станція тримає режим, ми не зупиняємо. Але сценарій, за яким станція може вийти з під контролю повністю і ми її зупинимо, також розглядається", - зазначив Бойко.

Він додав, що у межах підготовки до сталого проходження опалювального сезону розглядають сценарій із повним зупиненням ЗАЕС.

За його словами, до такого рішення призведуть "найменші рухи у бік втрати контролю за станцією".

Водночас він сказав, що енергосистема України готова та здатна впоратися з наслідками такого рішення.

Нагадаємо, російські пропагандисти почали розповсюджувати інформацію про те, що Україна нібито виготовляла ядерну бомбу на Запорізькій АЕС. В СНБО спростували ці фейки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭС
NEWS
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
DAILY
Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні