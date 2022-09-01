"Енергоатом" підтвердив виїзд Гроссі з ЗАЕС та розповів, що буде далі

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі дійсно вже покинув Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Енергоатому".

Повідомляється, що Гроссі вже не було на території станції станом на 18:00.

"Разом з ним зі станції виїхала більшість членів делегації. На даний час на ЗАЕС залишилися 5 представників місії МАГАТЕ, які розвантажують привезене ними обладнання і продовжать роботу на станції", - йдеться в повідомленні.

Також в "Енергоатомі" зазначили, що вони перебуватимуть на Запорізькій АЕС по 3 вересня.