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"Энергоатом" подтвердил выезд Гросси с ЗАЭС и рассказал, что будет дальше

Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси действительно уже покинул Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Энергоатома".

Сообщается, что Гросси уже не было на территории станции по состоянию на 18:00.

"Вместе с ним со станции уехало большинство членов делегации. В настоящее время на ЗАЭС остались 5 представителей миссии МАГАТЭ, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции", - говорится в сообщении.

Также в "Энергоатоме" отметили, что они будут находиться на Запорожской АЭС по 3 сентября.

Напомним, перед отъездом Гросси сообщил, что увидел ключевые вещи на станции, а также якобы получил объяснения от российской стороны.

Отметим, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что украинская сторона не может гарантировать безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

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Запорожская АЭСМАГАТЭЭнергоатом