"Энергоатом" получил новый набсовет после дела "Мидас": каковы его первые задачи

Правительство назначило новый состав наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.
По словам премьера, решение принято на основании представления номинационного комитета и является ключевым шагом для обновления компании.
Новый наблюдательный совет насчитывает семь членов.
Четыре из них - независимые международные эксперты: Румина Велши, Лаура Гарбенчуте-Бакиене, Патрик Фрагман и Брис Буюон. Все они имеют многолетний опыт в ядерной энергетике, финансах, управлении рисками и юридическом регулировании.
Представители государства:
Свириденко отметила, что конкурс на должности проводился открыто и прозрачно, с участием независимых представителей ЕС, ЕБРР, IFC и бизнес-омбудсмена.
Процедура была конкурентной и полной, как того требуют стандарты для стратегически важных государственных предприятий. Правительство придерживалось рекомендаций международных партнеров и обеспечило полный формат конкурса, а не сокращенный.
Во время первой встречи новые члены наблюдательного совета получили задание срочно назначить новое руководство "Энергоатома". На период, необходимый для этого, Правительство поручило заменить временное руководство компании.
Кроме того, новый совет должен провести полный аудит предыдущей деятельности компании. Речь идет о договорах, закупках и аукционах по продаже электроэнергии, с учетом информации от правоохранительных органов, медиа и народных депутатов. Это позволит обеспечить прозрачность и эффективность работы НАЭК в будущем.
Напомним, Кабмин распустил наблюдательный совет "Энергоатома" после коррупционного скандала. Как установило НАБУ, преступная группировка требовала от контрагентов компании незаконные проценты и откаты.
Среди главных фигурантов дела "Мидас" называют бизнесмена Тимура Миндича, который сейчас находится за границей, уклонившись от правосудия.
В последний день 2025 года Номинационный комитет единогласно утвердил независимых членов нового наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом". Отбор проводили представители правительства и международные наблюдатели из ЕС, ЕБРР, IFC и бизнес-омбудсмен.