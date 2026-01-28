"Энергоатом" получил новый набсовет после дела "Мидас": каковы его первые задачи

По словам премьера, решение принято на основании представления номинационного комитета и является ключевым шагом для обновления компании.

Новый наблюдательный совет насчитывает семь членов.

Четыре из них - независимые международные эксперты: Румина Велши, Лаура Гарбенчуте-Бакиене, Патрик Фрагман и Брис Буюон. Все они имеют многолетний опыт в ядерной энергетике, финансах, управлении рисками и юридическом регулировании.

Представители государства:

заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив;

председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин;

государственный секретарь Министерства энергетики Максим Малашкин.

Свириденко отметила, что конкурс на должности проводился открыто и прозрачно, с участием независимых представителей ЕС, ЕБРР, IFC и бизнес-омбудсмена.

Процедура была конкурентной и полной, как того требуют стандарты для стратегически важных государственных предприятий. Правительство придерживалось рекомендаций международных партнеров и обеспечило полный формат конкурса, а не сокращенный.

Задачи для нового наблюдательного совета

Во время первой встречи новые члены наблюдательного совета получили задание срочно назначить новое руководство "Энергоатома". На период, необходимый для этого, Правительство поручило заменить временное руководство компании.

Кроме того, новый совет должен провести полный аудит предыдущей деятельности компании. Речь идет о договорах, закупках и аукционах по продаже электроэнергии, с учетом информации от правоохранительных органов, медиа и народных депутатов. Это позволит обеспечить прозрачность и эффективность работы НАЭК в будущем.