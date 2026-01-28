"Енергоатом" отримав нову наглядову раду після справи "Мідас": які її перші завдання

За словами прем'єра, рішення ухвалено на підставі подання номінаційного комітету і є ключовим кроком для оновлення компанії.

Нова наглядова рада налічує сім членів.

Чотири з них - незалежні міжнародні експерти: Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман та Бріс Буюон. Всі вони мають багаторічний досвід у ядерній енергетиці, фінансах, управлінні ризиками та юридичному регулюванні.

Представники держави:

заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів;

голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин;

державний секретар Міністерства енергетики Максим Малашкін.

Свириденко відзначила, що конкурс на посади проводився відкрито та прозоро, за участі незалежних представників ЄС, ЄБРР, IFC і бізнес-омбудсмена.

Процедура була конкурентною та повною, як того вимагають стандарти для стратегічно важливих державних підприємств. Уряд дотримався рекомендацій міжнародних партнерів і забезпечив повний формат конкурсу, а не скорочений.

Завдання для нової наглядової ради

Під час першої зустрічі нові члени наглядової ради отримали завдання терміново призначити нове керівництво "Енергоатома". На період, необхідний для цього, Уряд доручив замінити тимчасове керівництво компанії.

Крім того, нова рада має провести повний аудит попередньої діяльності компанії. Мова йде про договори, закупівлі та аукціони з продажу електроенергії, із врахуванням інформації від правоохоронних органів, медіа та народних депутатів. Це дозволить забезпечити прозорість та ефективність роботи НАЕК у майбутньому.