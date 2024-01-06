ua en ru
Сб, 06 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

По Украине в ожидании непогоды заработали тысячи "Пунктов несокрушимости": как найти ближайший

Украина, Суббота 06 января 2024 19:21
UA EN RU
По Украине в ожидании непогоды заработали тысячи "Пунктов несокрушимости": как найти ближайший Фото: регионы продолжают работу по подготовке и усилению "Пунктов несокрушимости" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Во время заседания Координационного штаба по вопросам развертывания и организации работы "Пунктов несокрушимости" был проверен статус их готовности к приему населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство восстановления Украины.

"В Украине уже работают 12 596 Пунктов Несокрушимости, еще более 700 готовы к открытию при необходимости", - отметили в министерстве.

По Украине в ожидании непогоды заработали тысячи &quot;Пунктов несокрушимости&quot;: как найти ближайший

Как найти ближайшее укрытие

Министерство напомнило, что в приложении "Дія" доступна карта "Пунктов несокрушимости".

"Из соображений безопасности геолокации пунктов не отображаются в Херсонской, Донецкой, Запорожской, Луганской и частично Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях", - подчеркнули в Министерстве восстановления.

При поиске "Пункт несокрушимости" важно выбрать область, где находится пользователь и загрузить карту. Это обеспечит доступность информации и карты даже в условиях блекаутов, отсутствия света или интернета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пункт незламності
NEWS
Зеленский о Покровске: ни один удар не пройдет без последствий для РФ, мы это обеспечим
Зеленский о Покровске: ни один удар не пройдет без последствий для РФ, мы это обеспечим
DAILY
Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта