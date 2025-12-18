Энергетики определились с графиками отключений света для Киева на 19 декабря

Атаки на энергетические объекты

Напомним, ранее в "Укрэнерго" заявили о том, что в большинстве регионов Украины 19 декабря будут действовать графики почасовых отключений света.

Такие ограничения вынуждены применять, поскольку Россия своими ракетами и беспилотниками повредила большое количество энергетических объектов по всей стране.

Ранее глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял о том, что если в Украине около недели будет сохраняться температура минус 10 градусов и ниже, то потребление сильно возрастет. При этом покрыть его будет невозможно ни за счет импорта электроэнергии, ни за счет внутренней генерации.

Он уточнил, что в таких условиях по Украине будут применять графики аварийных и почасовых отключений света.