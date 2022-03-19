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Енергетики за добу повернули світло 13 тисячам родин у Донецькій та Київській областях, - ДТЕК

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Субота 19 березня 2022 13:01
Енергетики за добу повернули світло 13 тисячам родин у Донецькій та Київській областях, - ДТЕК Фото: енергетики за добу повернули світло 13 тисячам родин у Донецькій та Київській областях (Віталій Ноач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу аварійні бригади енергетиків повернули світло для 13400 домогосподарств в 14 містах та селах Донецької області та Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Вдалося частково або повністю повернути світло в Красногорівку, Залізне, Авдіївку, Святогорськ, Новий труд, Даченське, хутор Солений, Новопавловку, Зелене, Луганське, Богородичне, Долину, Адамівку, Мазанівку, Краснопілля в Донецькій області. Всього - для 11 600 родин", - повідомили в компанії.

В Київській області світло повернули в 1800 будинків двох районів Київської області, які було знеструмлено через обстріли окупантів - Вишгородський та Києво-Святошинський район.

"В цих районах не припиняються обстріли російських окупантів та руйнування інфраструктури, тож енергетикам доводиться регулярно повертати світло в одні й ті самі населені пункти", - повідомили в компанії.

Без світла залишаються понад 190 населених пунктів у Донецькій області. Ще 499 населених пунктів частково або повністю без світла в Київській області. Основні пошкодження в Макарівському, Ірпінському, Вишгородському, Бородянському, Іванківському, Чорнобильському, Баришівському, Бучанському, Києво-Святошинському районах.

"Аварійні бригади безперервно працюють та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії. Компанія співпрацює Збройними силами України та Територіальною обороною для отримання доступу до місць пошкоджень", - повідомили в ДТЕК.

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