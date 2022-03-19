ru ua
Сб, 19 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Энергетики за сутки вернули свет 13 тысячам семей в Донецкой и Киевской областях, - ДТЭК

Новина українською →
Суббота 19 марта 2022 13:01
Энергетики за сутки вернули свет 13 тысячам семей в Донецкой и Киевской областях, - ДТЭК Фото: энергетики за сутки вернули свет 13 тысячам семей в Донецкой и Киевской областях (Виталий Ноач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки аварийные бригады энергетиков вернули свет для 13400 домохозяйств в 14 городах и селах Донецкой области и Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Удалось частично или полностью вернуть свет в Красногоровку, Железное, Авдеевку, Святогорск, Новый труд, Даченское, хутор Соленый, Новопавловку, Зеленый, Луганское, Богородичное, Долину, Адамовку, Мазановку, Краснополье в Донецкой области. Всего - для 11 600 семей", - сообщили в компании.

В Киевской области свет вернули в 1800 домов двух районов Киевской области, которые были обесточены из-за обстрелов оккупантов - Вышгородский и Киево-Святошинский район.

"В этих районах не прекращаются обстрелы российских оккупантов и разрушение инфраструктуры, поэтому энергетикам приходится регулярно возвращать свет в одни и те же населенные пункты", - сообщили в компании.

Без света остаются более 190 населенных пунктов в Донецкой области. Еще 499 населенных пунктов частично или полностью без света в Киевской области. Основные повреждения в Макаровском, Ирпенском, Вышгородском, Бородянском, Иванковском, Чернобыльском, Барышевском, Бучанском, Киево-Святошинском районах.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает Вооруженными силами Украины и Территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", - сообщили в ДТЭК.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Электроэнергия
NEWS
Гуманитарные коридоры на 19 марта: где сегодня будет проводиться эвакуация
Гуманитарные коридоры на 19 марта: где сегодня будет проводиться эвакуация
DAILY
Гаага для агрессора. Ответит ли Путин перед "трибуналом" за войну против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Гаага для агрессора. Ответит ли Путин перед "трибуналом" за войну против Украины