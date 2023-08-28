Энергетика под угрозой. Чем Россия может атаковать Украину осенью и сколько у врага ракет

Представители власти все чаще предполагают, что россияне этой осенью снова начнут бить по энергетике. Предыдущая попытка погрузить украинцев во тьму и холод по большому счету провалилась. После пикового периода атак в декабре прошлого года света в наших домах становилось все больше, несмотря на продолжение обстрелов. В конце концов, в марте россияне оставили эту идею – его арсенал ракетного вооружения был на грани истощения.

На два месяца массированные обстрелы прекратились. Однако уже в мае враг начал новую воздушную кампанию, выбрав за приоритетную цель местоположения военных и техники, предназначенных для украинского наступления. За первый месяц, как подсчитало РБК-Украина, россияне атаковали Украину 198 ракетами. А с середины июля взялись системно уничтожать портовую инфраструктуру.

Похоже, что очередной план не очень эффективен – на ход боевых действий он сильно не влияет. Поэтому после неудач на фронте враг, вероятно, может попытаться повторить прошлогодний план, чтобы подавить сопротивление украинцев.

Запасы и производство российских ракет

Согласно данным, которые привел РБК-Украина заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий, сейчас у Москвы остается около 585 ракет, стреляющих на расстояние более 500 километров и которыми враг чаще всего атакует разные регионы Украины. Это примерно 270 единиц баллистических и крылатых ракет "Искандер", около 75 "Кинжалов", ориентировочно 140 "Калибров", а также около 100 ракет Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью. Кроме того, агрессор может иметь в запасах еще ориентировочно 150 старых ракет Х-22 .

Несмотря на ожидания украинцев, Россия с начала весны смогла не просто заняться накоплением ракет, но и наращиванием их производства. По состоянию на середину лета этого года противнику уже удалось производить в разы большее ракетного вооружения, чем в довоенный период. В августе россияне хотят выпустить в общей сложности 118 ракет "Кинжал", "Искандер-М", "Искандер-К", "Калибр", Х-101 и модифицированных Х-22 (Х-32).

"Кроме шести "Кинжалов", россияне в общей сложности запланировали произвести в августе 30 баллистических ракет "Искандер-М", 12 крылатых "Искандер-К", 20 "Калибров", около 40 Х-101 . Кроме того, они совершенствуют крылатые ракеты Х- 22, переработанные образцы имеют новый индекс - Х-32. По нашим данным, россияне могут поставлять не более 10 единиц таких модернизированных ракет ежемесячно ", – сказал Скибицкий. Однако он уточнил, что фактический выпуск некоторых моделей ракет отстает от их планов.

Имеющиеся объемы производства все равно не позволяют россиянам поддерживать такую же интенсивность атак, как это было в мае, и выпускать по 200 ракет несколько месяцев подряд. Рано или поздно их собственный арсенал дойдет до нуля. Из-за ограниченности запасов и производства определенных видов ракет противник был вынужден откорректировать тактику обстрелов, говорит Скибицкий. Это и чередование разного класса ракет, и более тщательный выбор целей, и гораздо более внимательное определение маршрутов пролета ракет и БПЛА для обхода нашей системы ПВО. И плюс агрессор стал быстрее принимать решение о нанесении ударов.

Результаты недавнего удара по Чернигову (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

Скибицкий объясняет: когда враг получает информацию о необходимости срочного поражения цели, тогда применяются более точные скоростные ракеты, которые нашим подразделениям Противовоздушной обороны сложнее сбить – как это, например, было 19 августа в Чернигове. Тогда агрессор ударил крылатой ракетой "Искандер-К" по центру города, где в то время проходила выставка дронов.

"Ракетные бригады "Искандеров" расположены вдоль всей границы – в Ростовской, Курской, Белгородской областях, а также на наших оккупированных территориях, в частности в Крыму. Соответственно, под угрозой находятся те наши области и районы, которые ближе к линии фронта и украинско-российского границы, ведь время подлета этих ракет к цели – считанные минуты. Быстро отреагировать на их применение очень сложно", – уточнил Скибицкий.

По тем же причинам агрессор с мая начал чаще использовать "Кинжалы" – когда нужно либо внезапно, либо с более высокой вероятностью поразить важный для Москвы объект. Правда, практика показывает: даже если эту "гордость" российского ВПК не сбивают в полете, она все равно не гарантирует точного попадания в определенную цель.

Еще одна отличительная черта летних атак – относительно меньшее применение Х-101. Это объясняется прежде всего экономией, говорит Скибицкий: россиянам сложно выполнять план по производству этих ракет – 40 единиц в месяц – из-за дефицита иностранных комплектующих, а их запасы и без того достаточно малы. Вторая причина – агрессор пытается сделать запасы этих ракет, поскольку они считаются более точными и эффективными, если сравнивать, например, с крылатыми ракетами Х-555, Х-22 или даже "Калибрамы", которые мы успешно сбиваем.

В конце концов, все эти тенденции в сумме могут указывать не только на экономию врагом ракет, но и на попытку накопить их для следующей воздушной кампании, под прицелом которой может оказаться наша энергетика. Начало этих атак может прийтись на конец сентября или октябрь.

Враг готовится к осени

В пользу этой версии может свидетельствовать тот факт, что россияне уже производят разведку наших энергообъектов. По словам Скибицкого, враг сейчас ищет их уязвимые места и расположение систем ПВО, чтобы составить оптимальные маршруты для пусков.

Нечто похожее мы видели во время атаки с субботы на воксресенье 27 августа: пуск нескольких ракет, которые облетели едва ли не всю страну, был, скоре всего, предзназначен для того, чтобы изучить будущие маршруты.

В ГУР предполагают, что тактика и подход противника при обстрелах энергетики будут зависеть от того, насколько правильно он определит критические для нас объекты. Это может быть как 1-3 удара, направленных на один объект, чтобы его окончательно уничтожить. Так и массированный удар разными видами вооружения – беспилотниками и ракетами.

Последствия одной из атак "шахедов" по Киеву в октябре 2022 года (фото: GettyImages)

"Однако таких массированных обстрелов, как это было в прошлом октябре, ноябре, декабре, когда они выпускали по 70-100 ракет одновременно – вероятнее всего, уже не будет. Россияне осознают, что они могут не добиться своей цели, а только истощат свои запасы, как это было в прошлом году", – добавил Скибицкий.

Еще одной вероятной схемой обстрелов может быть комбинированный залп – пуск 10-30 разных ракет плюс значительно большее количество "шахедов". Одна из атак, которую противник организовал в августе, показывает, что такая тактика, к сожалению, позволяет некоторым вражеским объектам обходить нашу ПВО. В прошлом сезоне от дронов больше всего страдали подстанции – критический элемент энергосистемы. Спикер Командования Воздушных сил полковник Юрий Игнат тоже считает, что в случае обстрелов энергетики враг будет делать акцент на "шахедах".

"Нам известно, что россияне наращивают производство ракет. Однако этого все равно недостаточно, чтобы поддерживать такую же интенсивность ударов, как это было прошлой осенью и зимой – еженедельно, каждые 10-14 дней по 70-100 ракет в течение пяти месяцев. Поэтому, по моему мнению, в случае новых обстрелов энергетики враг будет больше применять ударные БПЛА", – сказал Игнат.

Агрессор уже начал работать над тем, чтобы наладить мощное производство таких дронов. В июне Белый дом сообщил, что с помощью Ирана Россия хочет построить в Татарстане завод по выпуску "шахедов", который должен заработать в начале следующего года. Однако, по данным нашей военной разведки, Москва уже применяет против Украины дроны-камикадзе, собранные в России.

"После последних атак "шахедов" мы обнаружили у них элементы, указывающие на то, что финальный этап сборки этих БПЛА происходит уже на территории России. Об этом в частности свидетельствует увеличение количества российских деталей в дронах. И кроме того, у нас есть планы агрессора, которыми предусмотрено наращивание производства "шахедов" на территории РФ. В то же время во время одной из российских выставок ВПК было заявлено, что Москва хочет освоить примерно 60 БПЛА различных модификаций до 2030 года", – рассказал Скибицкий.

Предварительные данные ГУР свидетельствуют о том, что противник запланировал во втором полугодии этого года изготовить 1300 единиц так называемых "Герань-2", то есть "шахедов". Для них планируется использовать комплектующие как иностранного, так и собственного производства. Однако в реальности Россия на сегодняшний день не способна производить такое количество БПЛА, отметил Скибицкий. По его словам, сейчас ГУР собирает данные о том, какова фактическая мощность развернутого врагом производства, где именно они собирают эти дроны и какие предприятия на территории государства-агрессора участвуют в поставке деталей.

В военной разведке говорят, что успешность планов врага будет зависеть от эффективности санкций и "кинетического воздействия" на объекты, участвующие в производстве "шахедов" в РФ.

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Сейчас в экспертных кругах уже ведутся дискуссии о том, каким будет этот отопительный сезон – сложнее, проще или таким же, как в прошлом году. Однозначного ответа пока нет.

Киев во время отключения электроэнергии в прошлом осенне-зимнем сезоне (фото: GettyImages)

Нашу энергосистему пытались активно восстанавливать осенью и летом. Однако, вероятно, из-за нанесенных ей разрушений она все равно будет иметь в начале отопительного сезона меньше мощности, чем на старте предыдущего. С другой стороны, наши энергетики уже имеет нежелательный, но успешный опыт того, как делать невероятное и ремонтировать повреждения в экстремальных условиях.

Другой важный фактор: из утечки документов Пентагона стало известно о постепенном истощении зенитных ракет до С-300 и БУК-М1 – основных комплексов ПВО, закрывающих украинское небо. Однако им на замену поступают более современные западные комплексы, часть из них вообще передается непублично. Командующий Воздушными силами Николай Олещук сказал, что один NASAMS из 5-12 пусковых установок может заменить пять ЗРК С-300.

Западные партнеры также объявили о передаче Украине ряда систем, которые по тактико-техническим характеристикам могут стать неплохой альтернативой БУКам (в частности, IRIS-T SLS). К тому же еще в начале года появилась информация о том, что Украина планирует (или уже начала) адаптировать эти советские комплексы для использования с иностранными зенитными ракетами. То есть так или иначе наша ПВО будет более подготовлена к потенциальным массированным атакам.