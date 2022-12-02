В Минэнерго назвали ответственных за справедливость графиков отключений света

Руководители ОСР (операторы системы распределения, облэнерго) будут нести персональную ответственность за несоблюдение графиков отключения электроэнергии, заявил министр энергетики Герман Галущенко на совещании с представителями ОСР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

Галущенко подчеркнул, что на прошлой неделе количество жалоб от потребителей по несоблюдению графиков и несправедливости в очередности отключений выросло вдвое.

"И анализ, который Минэнерго провело совместно с НКРЭКУ и Госэнергонадзором, свидетельствует, что недовольство граждан обосновано. Среди регионов, по которым поступает больше жалоб - Киев, Киевская область, Полтава и Львов", - отметил он.

По его словам, при отключении электроэнергии ОСР должен руководствоваться справедливым подходом, чтобы все потребители находились в равных условиях. "Если будут установлены факты злоупотреблений, руководители компаний будут нести персональную ответственность", - подчеркнул министр.