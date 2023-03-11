Энергетическая суверенность. Польша впервые самостоятельно доставила себе сжиженный газ

"Польша является независимым и энергетически суверенным государством", - заявил вице-премьер-министр Польши Яцек Сасин, во время принятия газовоза.

"Лех Качиньский" доставил в терминал в городе Свиноуйце партию в 70 тысяч тонн сжиженного природного газа из терминала Sabine Pass в Соединенных штатах.

Вице-премьер подчеркнул символизм события, указав, что политика энергетической независимости Польши от поставок сырья из России была инициирована бывшим польским президентом Лехом Качиньским.

Генеральный директор PKN Orlen Даниэль Обайтек в свою очередь добавил, что концерн инвестирует 70 миллиардов злотых в увеличение добычи нефти и газа. В частности, деньги будут направлены на добычу в Норвегии, Польше, Канаде и Пакистане.

Напомним, с начала войны России против Украины Польша полностью отказалась от российского газа.

После чего предложила штрафовать страны ЕС за оплату газа в рублях.

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