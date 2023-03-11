RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Энергетическая суверенность. Польша впервые самостоятельно доставила себе сжиженный газ

Фото: Польша впервые самостоятельно доставила себе сжиженный газ (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 11 марта, впервые польский газовоз "Лех Качиньский" доставил в терминал в городе Свиноуйсьце (Польша) партию в 70 тысяч тонн сжиженного природного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

"Польша является независимым и энергетически суверенным государством", - заявил вице-премьер-министр Польши Яцек Сасин, во время принятия газовоза.

"Лех Качиньский" доставил в терминал в городе Свиноуйце партию в 70 тысяч тонн сжиженного природного газа из терминала Sabine Pass в Соединенных штатах.

Вице-премьер подчеркнул символизм события, указав, что политика энергетической независимости Польши от поставок сырья из России была инициирована бывшим польским президентом Лехом Качиньским.

Генеральный директор PKN Orlen Даниэль Обайтек в свою очередь добавил, что концерн инвестирует 70 миллиардов злотых в увеличение добычи нефти и газа. В частности, деньги будут направлены на добычу в Норвегии, Польше, Канаде и Пакистане.

Напомним, с начала войны России против Украины Польша полностью отказалась от российского газа.

После чего предложила штрафовать страны ЕС за оплату газа в рублях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиПольшаГаз