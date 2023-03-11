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Енергетична суверенність. Польща вперше самостійно доправила собі скраплений газ

Фото: Польща вперше самостійно доправила собі скраплений газ (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 11 березня, вперше польський газовоз "Лех Качинський" доправив до терміналу у місті Свіноуйсьце (Польща) партію в 70 тисяч тонн скрапленого природного газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

"Польща є незалежною та енергетично суверенною державою", - заявив віцепрем'єр-міністр Польщі Яцек Сасін, під час прийняття газовоза.

"Лех Качинський" доправив до терміналу у місті Свіноуйсьце партію в 70 тисяч тонн скрапленого природного газу з терміналу Sabine Pass у Сполучених штатах.

Віцепрем'єр підкреслив символізм події, вказавши, що політика енергетичної незалежності Польщі від постачання сировини з Росії була ініційована колишнім польським президентом Лехом Качинським.

Генеральний директор PKN Orlen Даніель Обайтек своєю чергою додав, що концерн інвестує 70 мільярдів злотих у збільшення видобутку нафти та газу,. Зокрема гроші будуть направлені на видобуток у Норвегії, Польщі, Канаді та Пакистані.

Нагадаємо, з початку війни Росії проти України Польща повністю відмовилась від російського газу.

Після чого запропонувала штрафувати країни ЄС за оплату газу в рублях.

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