ru ua
Чт, 28 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Польща запропонувала штрафувати країни ЄС за оплату газу в рублях

Новость на русском →
Варшава, Четвер 28 квітня 2022 15:27
Польща запропонувала штрафувати країни ЄС за оплату газу в рублях Фото: міністр клімату і навколишнього середовища Польщі Анна Москва (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейський союз повинен покарати країни, які використовують рублі для оплати російського газу. Міністр клімату і навколишнього середовища Польщі Ганна Москва заявила, що найбільше чинять опір санкціям Австрія, Німеччина та Угорщина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Країни-члени ЄС, схоже, розходяться в думках щодо того, як їм продовжувати платити за газ, не порушуючи європейські санкції, введені у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

Польща, один з найстійкіших прихильників санкцій проти Москви в ЄС, каже, що блок повинен повністю заборонити закупівлі російського газу.

"Сьогодні не вистачає повних санкцій по газу, які вирішили б проблему з "Газпромом", проблему зі слідуванням санкцій на 100%. Ми очікуємо цих санкцій", - заявила Ганна Москва.

Вона додала, що основними державами-членами ЄС, які чинять опір жорсткішим газовим санкціям щодо Росії, є Австрія, Німеччина та Угорщина.

"Ми розраховуємо, що будуть наслідки для цих країн (які платять в рублях) і що в результаті вони перестануть платити в рублях", - сказала вона.

Нова російська система платежів за газ, що включає відкриття рахунків в "Газпромбанку", де платежі в Євро або доларах будуть конвертуватися в рублі, пропонує простір для маневру, який може дозволити деяким країнам продовжувати купувати російський газ, руйнуючи єдиний фронт блоку проти Москви.

Нагадавши, Польща запропонує Європейському Союзу ввести податок на російські енергоносії і ввести квоти на їх використання. Міністр клімату і навколишнього середовища Польщі Ганна Москва вважає, що це сприятиме відмові від російських ресурсів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
DAILY
Хто допоможе Україні встати на ноги після війни і де брати на це гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Хто допоможе Україні встати на ноги після війни і де брати на це гроші