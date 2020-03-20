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МОЗ домовився про безкоштовне таксі для медиків на час карантину

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 15:53
МОЗ домовився про безкоштовне таксі для медиків на час карантину
Ілюстративне фото (flickr.com/Núcleo Editorial)

Uber буде безкоштовно возити медиків у семи містах України

На час карантину в Україні медики зможуть безкоштовно добиратися на роботу на таксі в тих містах, де працює сервіс Uber. Про це йдеться в повідомленні офіційного Telegram-каналу Міністерства охорони здоров'я про коронавірус.

Повідомляється, що Uber буде безкоштовно доставляти до лікарень медиків, задіяних в запобіганні коронавірусної інфекції. Домовленість включає 10000 поїздок.

"Ця опція буде доступна в містах, де працює сервіс Uber - Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Харків, Запоріжжя і Вінниця", - йдеться в повідомленні.

Міністерство охорони здоров'я закликає інші транспортні сервіси приєднатися до ініціативи і допомогти дістатися на роботу тим, хто рятує людські життя.

МОЗ домовився про безкоштовне таксі для медиків на час карантину

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури вимагало від місцевої влади організувати підвезення працівників до важливих об'єктів на період карантину в Україні.

Сьогодні київський мер Віталій Кличко заявив, що в столиці безкоштовне підвезення медиків готовий забезпечити і сервіс таксі Bolt.

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