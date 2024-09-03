Йеменские хуситы атаковали нефтяные танкеры в Красном море

По данным источников агентства, террористы атаковали два нефтяных танкера: "Амджад" под флагом Саудовской Аравии и "Голубая лагуна I" под флагом Панамы. Оба судна принадлежат Греции.

Корабли плыли рядом, когда в них попали, но смогли продолжить свой рейс без серьезных повреждений и жертв.

Хуситы взяли на себя ответственность за обстрел "Голубой лагуны" ракетами и беспилотниками, но не упомянули о саудовском танкере.

Один из источников сообщил, что "Амджад" вряд ли был непосредственной мишенью повстанцев.

По сообщению Объединенного морского информационного центра, которым руководят международные военно-морские силы для отслеживания атак хуситов, три баллистические ракеты попали в танкер Blue Lagoon I в 70 морских милях к северо-западу от северного йеменского порта Салиф.

В Центре не исключили, что Blue Lagoon стал мишенью из-за того, что другие суда в структуре его компании недавно заходили в порт Израиля.

"Весь экипаж на борту в безопасности. Судно получило минимальные повреждения, но в помощи не нуждается", - говорится в сообщении Центра.