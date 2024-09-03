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Єменські хусити атакували нафтові танкери у Червоному морі

Фото: хусити обстріляли два нафтових танкера у Червоному морі (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В понеділок, 2 вересня, хусити обстріляли два нафтових танкери у Червоному морі біля узбережжя Ємену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерел агентства, терористи атакували два нафтові танкери: "Амджад" під прапором Саудівської Аравії та "Блакитна лагуна I" під прапором Панами. Обидва судна належать Греції.

Кораблі пливли поруч, коли у них влучили, але змогли продовжити свій рейс без серйозних пошкоджень і жертв.

Хусити взяли на себе відповідальність за обстріл "Блакитної лагуни" ракетами і безпілотниками, але не згадали про саудівський танкер.

Одне з джерел повідомило, що "Амджад" навряд чи був безпосередньою мішенню повстанців.

За повідомленням Об'єднаного морського інформаційного центру, яким керують міжнародні військово-морські сили для відстеження атак хуситів, три балістичні ракети влучили у танкер Blue Lagoon I за 70 морських миль на північний захід від північного єменського порту Саліф.

У Центрі не виключили, що Blue Lagoon став мішенню через те, що інші судна в структурі його компанії нещодавно заходили до порту Ізраїлю.

"Весь екіпаж на борту в безпеці. Судно зазнало мінімальних пошкоджень, але допомоги не потребує", - йдеться у повідомленні Центру.

Атаки єменських хуситів

З початком війни у Секторі Газа в жовтні 2023 року, угруповання хуситів у Ємені за підтримки Ірану почало обстрілювати комерційні й торговельні судна, що прямують через Аденську протоку і Червоне море. Таким чином повстанці висловлюють солідарність з палестинським рухом ХАМАС.

Відтоді бойовики реалізували понад 70 атак, в яких потопили два судна, захопили ще одне та вбили щонайменше трьох моряків.

Коаліція США та країн ЄС ввела до регіону свій флот і військових та допомагає Ізраїлю й іншим країнам боротися з атаками повстанців.

Днями хусити обстріляли танкер Sounion у Червоному морі. Терористи дозволили рятувальникам дістатися до судна, щоб не допустити катастрофічного розливу нафтопродуктів.

У серпні військові США знищили два судна єменських терористів.

А наприкінці липня американські військові знищили кілька установок хуситів в одному з районів Ємена.

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Ємен