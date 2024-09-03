Єменські хусити атакували нафтові танкери у Червоному морі

За даними джерел агентства, терористи атакували два нафтові танкери: "Амджад" під прапором Саудівської Аравії та "Блакитна лагуна I" під прапором Панами. Обидва судна належать Греції.

Кораблі пливли поруч, коли у них влучили, але змогли продовжити свій рейс без серйозних пошкоджень і жертв.

Хусити взяли на себе відповідальність за обстріл "Блакитної лагуни" ракетами і безпілотниками, але не згадали про саудівський танкер.

Одне з джерел повідомило, що "Амджад" навряд чи був безпосередньою мішенню повстанців.

За повідомленням Об'єднаного морського інформаційного центру, яким керують міжнародні військово-морські сили для відстеження атак хуситів, три балістичні ракети влучили у танкер Blue Lagoon I за 70 морських миль на північний захід від північного єменського порту Саліф.

У Центрі не виключили, що Blue Lagoon став мішенню через те, що інші судна в структурі його компанії нещодавно заходили до порту Ізраїлю.

"Весь екіпаж на борту в безпеці. Судно зазнало мінімальних пошкоджень, але допомоги не потребує", - йдеться у повідомленні Центру.